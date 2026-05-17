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Häuser am See in Vandzenes pagasts, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Villa 12 zimmer in Vandzenes pagasts, Lettland
Villa 12 zimmer
Vandzenes pagasts, Lettland
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 250 m²
Stockwerk 2/2
Der Bau des Manorkomplexes ist sehr umfangreich. Verschiedene Nebengebäude wurden erhalten (…
$105,574
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International real estate agency Habita
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Immobilienangaben in Vandzenes pagasts, Lettland

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