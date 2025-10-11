Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Vandzenes pagasts, Lettland

2 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Vandzenes pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Vandzenes pagasts, Lettland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Perfect combination of country house style living. Good living house where one part of the …
$277,631
Schließen
Villa 12 zimmer in Vandzenes pagasts, Lettland
Villa 12 zimmer
Vandzenes pagasts, Lettland
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 250 m²
Stockwerk 2/2
Der Bau des Manorkomplexes ist sehr umfangreich. Verschiedene Nebengebäude wurden erhalten (…
$183,898
Schließen
Immobilienangaben in Vandzenes pagasts, Lettland

