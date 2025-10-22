Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Wolmar, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Wolmar, Lettland
Haus 3 zimmer
Wolmar, Lettland
Zimmer 3
Fläche 74 m²
$127,422
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Immobilienangaben in Wolmar, Lettland

