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Wohnimmobilien in Wolmar, Lettland

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Wolmar, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Wolmar, Lettland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 6/6
Terbatas 33/35 ist ein Wohnhaus im Jugendstil, das sich an der Kreuzung der Straßen Lachples…
$307,830
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Wohnung 3 zimmer in Wolmar, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Wolmar, Lettland
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Stockwerk 5/6
Terbatas 33/35 ist ein Wohnhaus im Jugendstil, das sich an der Kreuzung der Straßen Lachples…
$180,286
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Wohnung 1 zimmer in Wolmar, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Wolmar, Lettland
Zimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 6/6
Terbatas 33/35 ist ein Wohnhaus im Jugendstil, das sich an der Kreuzung der Straßen Lachples…
$89,302
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Wohnung 3 zimmer in Wolmar, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Wolmar, Lettland
Zimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/6
$472,777
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Wohnung 3 zimmer in Wolmar, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Wolmar, Lettland
Zimmer 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen für echte Liebhaber des Lebens. Komm und lebe - alles fertig. Helle, gemütliche un…
$367,715
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Immobilienangaben in Wolmar, Lettland

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