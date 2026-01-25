Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Bezirk Walk
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Bezirk Walk, Lettland

Walk
9
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 5
Fläche 194 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige Wohnung in einem neuen Haus der Eliteklasse. Ein exklu…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Walk, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Walk, Lettland
Zimmer 4
Fläche 128 m²
Stockwerk 5/7
Wir bieten zum Verkauf ein 3-stöckiges Penthouse in einem neuen Haus. Ein exklusives kleines…
$857,059
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bezirk Walk, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen