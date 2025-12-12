Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Svetes pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Svetes pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Atputa, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Atputa, Lettland
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/5
$73,819
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Immobilienangaben in Svetes pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
