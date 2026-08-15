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Wohnimmobilien in Stackeln, Lettland

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wohnungen
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Stackeln, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Stackeln, Lettland
Zimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen werden jetzt in der neuen Astra House-Entwicklung zum Verkauf angeboten, die 29 Ki…
$284,202
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Wohnung 5 zimmer in Stackeln, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Stackeln, Lettland
Zimmer 5
Fläche 310 m²
Stockwerk 4/4
werden Wohnungen jetzt zum Verkauf in der neuen Entwicklung von Astra House angeboten, die 2…
$580,013
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Wohnung 2 zimmer in Stackeln, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Stackeln, Lettland
Zimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen werden jetzt in der neuen Astra House-Entwicklung zum Verkauf angeboten, die 29 Ki…
$147,559
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in Stackeln, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Stackeln, Lettland
Zimmer 4
Fläche 126 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen werden jetzt in der neuen Astra House-Entwicklung zum Verkauf angeboten, die 29 Ki…
$311,234
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Wohnung 3 zimmer in Stackeln, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Stackeln, Lettland
Zimmer 3
Fläche 174 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen werden jetzt in der neuen Astra House-Entwicklung zum Verkauf angeboten, die 29 Ki…
$346,703
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Wohnung 2 zimmer in Stackeln, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Stackeln, Lettland
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen werden jetzt in der neuen Astra House-Entwicklung zum Verkauf angeboten, die 29 Ki…
$143,504
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Immobilienangaben in Stackeln, Lettland

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