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Gewerbeimmobilien in Salaspils novads, Lettland

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Salaspils pagasts
3
4 immobilienobjekte total found
Lager 2 328 m² in Salaspils pagasts, Lettland
Lager 2 328 m²
Salaspils pagasts, Lettland
Fläche 2 328 m²
Stockwerk 1
$539,446
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Tribus Realty
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Gewerbefläche 5 633 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 5 633 m²
Riga, Lettland
Zimmer 50
Fläche 5 633 m²
Wir bieten zum Verkauf einen großen Komplex an, der auf den stillen Ländern des Naturschutzg…
$2,91M
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Gewerbefläche in Jaunsauriesi, Lettland
Gewerbefläche
Jaunsauriesi, Lettland
Wir verkaufen Grundstück für den Bau mit einer Gesamtfläche von 27.38 Hektar.Das Hotel liegt…
$915,219
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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Gewerbefläche 1 021 m² in Silabriezi, Lettland
Gewerbefläche 1 021 m²
Silabriezi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 1 021 m²
$830,709
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