Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Rujen
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Rujen, Lettland

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 zimmer in Rujen, Lettland
Wohnung 6 zimmer
Rujen, Lettland
Zimmer 6
Fläche 204 m²
Stockwerk 4/7
Spacious 6-room apartment in the quiet center of Riga.The apartment is located on the 4th fl…
$428,651
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen