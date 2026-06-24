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Studio-Wohnungen in Riga, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Riga, Lettland
Studio 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/3
Investment Apartment im Herzen von RigaEine kompakte und funktionale Studio-Wohnung in der W…
$116,068
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