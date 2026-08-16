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Wohnimmobilien in Rositten, Lettland

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4 immobilienobjekte total found
Haus 9 zimmer in Rositten, Lettland
Haus 9 zimmer
Rositten, Lettland
Zimmer 9
Fläche 600 m²
Stockwerk 3/3
In der Nähe des Baltezera-Sees (Weißer See) befindet sich ein atemberaubendes Familienchalet…
$1,17M
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Haus 5 zimmer in Rositten, Lettland
Haus 5 zimmer
Rositten, Lettland
Zimmer 5
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
$1,05M
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Wohnung 2 zimmer in Rositten, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rositten, Lettland
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 5/7
$262,654
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Wohnung 3 zimmer in Rositten, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rositten, Lettland
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 4/7
$272,109
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Immobilienangaben in Rositten, Lettland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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