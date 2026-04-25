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Wohnimmobilien in Rendas pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Rendas pagasts, Lettland
Villa 10 zimmer
Rendas pagasts, Lettland
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 800 m²
Stockwerk 2/2
Manor mit einer reichen Geschichte, einem Jahrhundert alten Herrenpark mit einem See von 700…
$174,552
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