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Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Terrasse in Lettland

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Riga
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Rigaer Strand
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Marupes pagasts
21
Kekavas pagasts
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Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 26
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/3
2 neue Gebäude werden in Jurmala, Mellugi, zu vermieten angeboten: ein dreistöckiges Hotel u…
$17,457
pro Monat
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Miethaus 1 140 m² in Sunisi, Lettland
Miethaus 1 140 m²
Sunisi, Lettland
Zimmer 16
Fläche 1 140 m²
Stockwerk 1/3
Der Hotelkomplex befindet sich auf der ersten Linie des malerischen Sunishu Lake, nur 15 Aut…
$58,191
pro Monat
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