Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Rigaer Strand, Lettland

6 immobilienobjekte total found
Produktion 1 057 m² in Rigaer Strand, Lettland
Produktion 1 057 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 057 m²
Stockwerk 3
$3,697
pro Monat
Produktion 642 m² in Rigaer Strand, Lettland
Produktion 642 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 642 m²
$2,310
pro Monat
Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Stockwerk 1
Neubau, alle Stadtkommunikation, "smart house", voll möbliert, Einbauküche, gesicherter Bere…
$1,392
pro Monat
Produktion 852 m² in Rigaer Strand, Lettland
Produktion 852 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 852 m²
$3,004
pro Monat
Produktion 1 700 m² in Rigaer Strand, Lettland
Produktion 1 700 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 700 m²
Etagenzahl 3
$5,892
pro Monat
Produktion 3 151 m² in Rigaer Strand, Lettland
Produktion 3 151 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 3 151 m²
$9,792
pro Monat
