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Gewerbeimmobilien in Ogres novads, Lettland

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4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 350 m² in Lennewarden, Lettland
Gewerbefläche 1 350 m²
Lennewarden, Lettland
Fläche 1 350 m²
Stockwerk 3
Haus und Haus Extras - Ladung Aufzug. Gebiet - geschlossenes Gebiet, Eingang mit schwerem Tr…
$112,117
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Produktion 4 652 m² in Krapes pagasts, Lettland
Produktion 4 652 m²
Krapes pagasts, Lettland
Zimmer 15
Fläche 4 652 m²
Etagenzahl 3
$542,515
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Tribus Realty
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Gewerbefläche 72 m² in Oger Galle, Lettland
Gewerbefläche 72 m²
Oger Galle, Lettland
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Grundstück - Parkplatz, kostenlose Parkplätze, gute Infrastruktur, Eingang von der Straße, E…
$116,788
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Gewerbefläche 10 064 m² in Oger Galle, Lettland
Gewerbefläche 10 064 m²
Oger Galle, Lettland
Fläche 10 064 m²
$567,695
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