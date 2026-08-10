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Gewerbeimmobilien in Oger Galle, Lettland

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 72 m² in Oger Galle, Lettland
Gewerbefläche 72 m²
Oger Galle, Lettland
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Grundstück - Parkplatz, kostenlose Parkplätze, gute Infrastruktur, Eingang von der Straße, E…
$116,788
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Gewerbefläche 10 064 m² in Oger Galle, Lettland
Gewerbefläche 10 064 m²
Oger Galle, Lettland
Fläche 10 064 m²
$567,695
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