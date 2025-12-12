Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Medumu pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Medumu pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Medumu pagasts, Lettland
Haus 10 zimmer
Medumu pagasts, Lettland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/2
Erleben Sie den Charme der lettischen Landschaft in Medumi, Daugavpils! Dieses atemberaubend…
$232,617
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Medumu pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen