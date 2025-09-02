Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Mazsalacas pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Mazsalacas pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Mazsalacas pagasts, Lettland
Ferienhaus 4 zimmer
Mazsalacas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/1
Dies ist Ihre Gelegenheit, eine gute Immobilie in einer der schönsten Kleinstädte Lettlands …
$30,312
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mazsalacas pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen