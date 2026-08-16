Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Mazsalaca
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Mazsalaca, Lettland

;
wohnungen
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Salisburg, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Salisburg, Lettland
Zimmer 2
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/5
Restauriertes Haus auf der Straße. Avotu 4, entworfen vom renommierten Architekten Karl Joha…
$41,310
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Salisburg, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Salisburg, Lettland
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/5
Restauriertes Haus auf der Straße. Avotu 4, entworfen vom renommierten Architekten Karl Joha…
$104,011
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Salisburg, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Salisburg, Lettland
Zimmer 4
Fläche 66 m²
Stockwerk 5/5
Restauriertes Haus auf der Straße. Avotu 4, entworfen vom renommierten Architekten Karl Joha…
$125,317
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Salisburg, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Salisburg, Lettland
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/5
Restauriertes Haus auf der Straße. Avotu 4, entworfen vom renommierten Architekten Karl Joha…
$55,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Salisburg, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Salisburg, Lettland
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 5/5
Restauriertes Haus auf der Straße. Avotu 4, entworfen vom renommierten Architekten Karl Joha…
$63,289
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mazsalaca, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen