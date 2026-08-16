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Wohnimmobilien in Lemsal, Lettland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Lemsal, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lemsal, Lettland
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/5
$71,442
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Haus 4 zimmer in Lemsal, Lettland
Haus 4 zimmer
Lemsal, Lettland
Zimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ein Privathaus mit einem ausgezeichneten Grundstück - ein heller und sonniger I…
$1,42M
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