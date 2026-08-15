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Wohnimmobilien in Ligatne, Lettland

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wohnungen
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Ligat, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Ligat, Lettland
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/4
$472,777
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Wohnung 3 zimmer in Ligat, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Ligat, Lettland
Zimmer 3
Fläche 114 m²
Stockwerk 2/3
The new project Astra House consists of two three-story houses with terraces. Each of the bu…
$261,603
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Wohnung 2 zimmer in Ligat, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Ligat, Lettland
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen werden jetzt in der neuen Astra House-Entwicklung zum Verkauf angeboten, die 29 Ki…
$143,199
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Ligat, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Ligat, Lettland
Zimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/4
$164,947
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Wohnung 2 zimmer in Ligat, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Ligat, Lettland
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen werden jetzt in der neuen Astra House-Entwicklung zum Verkauf angeboten, die 29 Ki…
$161,606
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Wohnung 3 zimmer in Ligat, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Ligat, Lettland
Zimmer 3
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen werden jetzt im Newsprojekt zum Verkauf angeboten, das 29 Kilometer vom Zentrum vo…
$199,092
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Immobilienangaben in Ligatne, Lettland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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