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Gewerbeimmobilien in Lennewarden, Lettland

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Gewerbefläche 1 350 m² in Lennewarden, Lettland
Gewerbefläche 1 350 m²
Lennewarden, Lettland
Fläche 1 350 m²
Stockwerk 3
Haus und Haus Extras - Ladung Aufzug. Gebiet - geschlossenes Gebiet, Eingang mit schwerem Tr…
$112,117
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