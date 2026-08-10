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Wohnimmobilien in Lennewarden, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Lennewarden, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Lennewarden, Lettland
Zimmer 4
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/3
$420,246
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