Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Libagu pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Libagu pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Libagu pagasts, Lettland
Haus 10 zimmer
Libagu pagasts, Lettland
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 418 m²
Stockwerk 2/2
Old manor in a country side surrounded by green meadows and old trees. Close to the city Tal…
$49,148
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Libagu pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen