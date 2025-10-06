Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Lapmezciema pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Lapmezciema pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Ragaciems, Lettland
Haus 7 zimmer
Ragaciems, Lettland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Zum Verkauf gemütliches Familienhaus am Meer in Ragaciems.Wohnfläche: 330 m2. Fläche: 1270 m…
$363,358
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lapmezciema pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen