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Häuser mit Terrasse in Kekava, Lettland

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Kekavas pagasts
16
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Kekava, Lettland
Haus 4 zimmer
Kekava, Lettland
Zimmer 4
Fläche 630 m²
Stockwerk 1/2
Angebot zum Verkauf Grundstück in Kekava Region 30 Minuten vom Zentrum von Riga.Auf einem ge…
$1,97M
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Immobilienangaben in Kekava, Lettland

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