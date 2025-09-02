Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Kaives pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kaives pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Kaives pagasts, Lettland
Villa 7 zimmer
Kaives pagasts, Lettland
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 723 m²
Stockwerk 3/3
Entdecken Sie Vecpiebalgas Dzirnavas, eine seltene Mischung aus Erbe, Natur und Rentabilität…
$527,007
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Kaives pagasts, Lettland

