Villen am Meer in Rigaer Strand, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Villa 20 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Villa 20 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 20
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 1 277 m²
Stockwerk 4/4
Wunderschönes Luxus-Wohnungshaus in einer perfekten Lage in einer ersten Meerlinie erwartet …
$3,39M
