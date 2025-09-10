Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser mit Garage in Rigaer Strand, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Reihenhaus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Wir bieten zum Verkauf Rowu Haus mit Ihrem Grundstück. Das Haus besteht aus 6 Abschnitten, v…
$317,852
Eine Anfrage stellen
