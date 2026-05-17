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Wohnimmobilien in Jaunsvirlaukas pagasts, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Jaunsvirlaukas pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Jaunsvirlaukas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
Eine Gelegenheit, ein charmantes Anwesen in einer malerischen Lage zu kaufen, wo die Schönhe…
$221,898
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Immobilienangaben in Jaunsvirlaukas pagasts, Lettland

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