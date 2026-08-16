Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Eckauen Landkreis
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Eckauen Landkreis, Lettland

;
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 2 927 m² in Eckauen Landkreis, Lettland
Gewerbefläche 2 927 m²
Eckauen Landkreis, Lettland
Fläche 2 927 m²
Etagenzahl 2
Cobblestone und Betonprodukte Fabrik zum Verkauf. Die Fabrik ist mit allen notwendigen Gerät…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen