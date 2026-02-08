Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Gludas pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Nakotne, Lettland
Haus 4 zimmer
Nakotne, Lettland
Zimmer 4
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
$360,381
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
