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Langzeitmiete von Mietwohnhäuser in Garkalnes pagasts, Lettland

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Miethaus 1 140 m² in Sunisi, Lettland
Miethaus 1 140 m²
Sunisi, Lettland
Zimmer 16
Fläche 1 140 m²
Stockwerk 1/3
Der Hotelkomplex befindet sich auf der ersten Linie des malerischen Sunishu Lake, nur 15 Aut…
$58,191
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Immobilienangaben in Garkalnes pagasts, Lettland

mit Terrasse
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