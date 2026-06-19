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Monatliche Miete für Mietwohnhäuser mit Terrasse in Garkalnes pagasts, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Miethaus 1 140 m² in Sunisi, Lettland
Miethaus 1 140 m²
Sunisi, Lettland
Zimmer 16
Fläche 1 140 m²
Stockwerk 1/3
Der Hotelkomplex befindet sich auf der ersten Linie des malerischen Sunishu Lake, nur 15 Aut…
$58,191
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