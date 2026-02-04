Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Dzerbenes pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Dzerbenes pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Dzerbenes pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Dzerbenes pagasts, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 373 m²
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus mit Sauna und Pool im zentralen Teil von Amatciems …
$355,133
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Dzerbenes pagasts, Lettland

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen