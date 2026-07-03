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Gewerbeimmobilien in Codes pagasts, Lettland

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Gewerbefläche 1 000 m² in Codes pagasts, Lettland
Gewerbefläche 1 000 m²
Codes pagasts, Lettland
Fläche 1 000 m²
Eine in Betrieb befindliche Pflastersteinproduktionsanlage steht zum Verkauf. Die Immobilie …
$398,179
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