  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Cesu novads
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Cesu novads, Lettland

Drabesu pagasts
7
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Amatciems, Lettland
Haus 6 zimmer
Amatciems, Lettland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 2/2
Erbaut im eleganten Schweizer Chaletstil mit einem hölzernen Schindeldach und hochwertigen n…
$541,417
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Cesu novads, Lettland

