Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Cesu novads
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Cesu novads, Lettland

Drabesu pagasts
7
1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Amatciems, Lettland
Haus 5 zimmer
Amatciems, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Fläche 591 m²
Der Verkauf bietet ein exklusives dreistöckiges Haus mit einer separaten Sauna und einem Aus…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Cesu novads, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen