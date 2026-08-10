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Wohnimmobilien in Wenden, Lettland

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6
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Wenden, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Wenden, Lettland
Zimmer 3
Fläche 221 m²
Stockwerk 6/7
Designwohnung mit zwei Terrassen von 200 qm Die einzige Wohnung mit Zugang zur Dachterrasse.…
$966,566
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Wohnung 2 zimmer in Wenden, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Wenden, Lettland
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/7
5 Gebäudeensemble bestehend aus 4 rekonstruierten Holzgebäuden und einem zentralen Wohngebäu…
$125,023
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Wohnung 2 zimmer in Wenden, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Wenden, Lettland
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/7
5 Gebäudeensemble bestehend aus 4 rekonstruierten Holzgebäuden und einem zentralen Wohngebäu…
$119,140
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Wenden, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Wenden, Lettland
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/7
5 Gebäudeensemble bestehend aus 4 rekonstruierten Holzgebäuden und einem zentralen Wohngebäu…
$122,922
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Wohnung 2 zimmer in Wenden, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Wenden, Lettland
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 6/7
5 Gebäudeensemble bestehend aus 4 rekonstruierten Holzgebäuden und einem zentralen Wohngebäu…
$130,907
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Haus 6 zimmer in Wenden, Lettland
Haus 6 zimmer
Wenden, Lettland
Zimmer 6
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$420,246
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Wohnung 2 zimmer in Wenden, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Wenden, Lettland
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/7
5 Gebäudeensemble bestehend aus 4 rekonstruierten Holzgebäuden und einem zentralen Wohnhaus …
Preis auf Anfrage
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