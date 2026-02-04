Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Ceraukstes pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Ceraukstes pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Ceraukstes pagasts, Lettland
Haus 3 zimmer
Ceraukstes pagasts, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 2/2
Stellen Sie sich vor, jeden Morgen in einem authentischen Wohn-Log-Haus aufzuwachen, umgeben…
$350,537
Immobilienangaben in Ceraukstes pagasts, Lettland

