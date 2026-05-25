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Wohnimmobilien in Bebru pagasts, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Odziena, Lettland
Haus 10 zimmer
Odziena, Lettland
Zimmer 10
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
$459,654
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Immobilienangaben in Bebru pagasts, Lettland

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