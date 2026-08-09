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Wohnimmobilien in Venetien, Italien

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Venedig
8
Peschiera del Garda
36
Asolo
3
113 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Caorle, Italien
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Villa 5 zimmer
Caorle, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In unmittelbarer Nähe von Caorle, im Bryan Bereich, bieten wir eine freistehende Villa umgeb…
$523,717
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Аталанта
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Villa 4 zimmer in Castelnuovo del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Castelnuovo del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
GH-230519-1. Moderne Villen in der Nähe der Stadt Garda.Moderne Villen auf den Hügeln in der…
$1,29M
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
$398,548
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Villa 5 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
ABI-1002G. Villa mit Panoramablick auf den GardaseeAuf einem Hügel, in einem ruhigen Ort, ab…
$1,76M
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Wohnung 3 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Wohnung 3 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
GA-V001452. Эксклюзивная квартира с прекрасным видом на озеро в Дождь Торри-дель-БенакоВ эег…
$703,320
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
$609,544
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$287,189
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Villa 5 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Villa 5 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
GH-ZV00018. Villa mit Blick auf den See zur Rekonstruktion.In einem Panorama-Wohngebiet biet…
$1,02M
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Neue Wohnung mit eigenem Garten.In einer neu gebauten Residenz in Pesquiera…
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$281,328
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с терасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредлага…
$380,965
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in Magugnano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Magugnano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
GH-SB304-2. Wohnung mit Blick auf den SeeWohnung im zweiten Stock eines Gebäudes bestehend a…
$468,880
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Villa 6 zimmer in Arqua Petrarca, Italien
Villa 6 zimmer
Arqua Petrarca, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
OC-100517. Вилла в городе Аркуа-Петрарка. ВенецияВилла недалеко от Венеции, можно сказать по…
$1,52M
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Wohnung 3 zimmer in Bardolino, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
GH-ZV00024. Drei-Zimmer-Wohnung einen Steinwurf vom See entfernt.In einem renovierten alten …
$445,436
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Villa 24 zimmer in Canaro, Italien
Villa 24 zimmer
Canaro, Italien
Zimmer 24
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 20 944 m²
Etagenzahl 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) - Historische venezianische Residenz im Herzen von…
$579,415
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Villa in Venedig, Italien
Villa
Venedig, Italien
Fläche 1 300 m²
Einzigartige Residenz mit einem Innenpool, einem großen Park und einem privaten Teich - ein …
$3,55M
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Wohnung 4 zimmer in Vittorio Veneto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Vittorio Veneto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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Villa 5 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Villa 5 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
GH-ZV00033. Villa mit herrlichem Blick auf den See.In einer herrlichen Lage in der Stadt Tor…
$1,29M
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Wohnung 3 zimmer in Castelnuovo del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Castelnuovo del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
GH-SV00099. Drei-Zimmer-Wohnung in Peschiera del GardaAufzug, elektrisches Tor, Doppelvergla…
$574,378
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Villa 6 zimmer in Bardolino, Italien
Villa 6 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
ABI-1001G. Ausgezeichnete, Elite Villa am GardaseeLuxusvilla am Gardasee. Schöne und elegant…
$2,93M
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТИРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
$504,046
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Wohnung 3 zimmer in Jesolo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Jesolo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
$715,042
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San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
GH-SV00083. Renovierte Wohnung mit Blick auf den SeeIn San Benedetto di Lugana, nur 150 Mete…
$322,355
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРасполо…
$386,826
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Wohnung in Asolo, Italien
Wohnung
Asolo, Italien
Fläche 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Exklusiv Wohnungen in Asolo (Treviso, Venetien) Wohnen in einer der s…
$210,810
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Villa 4 zimmer in Lazise, Italien
Villa 4 zimmer
Lazise, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
ABI-2003E. Schöne Villa mit Pool und Blick auf den GardaseeIn einem ruhigen Ort, neben dem S…
$1,64M
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Villa in Verona, Italien
Villa
Verona, Italien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 2 200 m²
Etagenzahl 3
VALPOLICELLA (Veneto) // 16. Jahrhundert // GENERAL REGIONAL PLACE 2200 KV M // 12 Schlafzim…
$5,30M
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