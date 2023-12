Was den Inselteil der Stadt betrifft, so ist der Immobilienverkauf in Venedig in den Stadtteilen Dorsoduro, Santa Croce und Castello am aktivsten. In Dorsoduro (einschließlich Insel Giudecca) herrscht eine entspannte Atmosphäre, Castello versinkt im Grün, was untypisch für Venedig ist, und Santa Croce vereint eine Fülle von Sehenswürdigkeiten mit einer angemessenen Anzahl von Touristen. Die Stadtteile San Marco und San Polo sind aufgrund der hohen Preise und der Touristenströme weniger gefragt. Auf dem Festland werden Immobilien im Bezirk Mestre gekauft: in dieser Gegend sind Immobilien in Venedig am günstigsten. Es ist eine großartige Investition, denn es gibt immer die Möglichkeit, die Immobilien in Venice zu verkaufen.