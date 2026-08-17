Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Venedig
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Venedig, Italien

;
wohnungen
6
8 immobilienobjekte total found
Villa in Venedig, Italien
Villa
Venedig, Italien
Fläche 1 300 m²
Einzigartige Residenz mit einem Innenpool, einem großen Park und einem privaten Teich - ein …
$3,55M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$262,767
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 2 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$233,862
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$372,253
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 4 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$433,565
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Pellestrina, Italien
Reihenhaus
Pellestrina, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lido di Venezia liegt nur wenige Minuten von Venedig entfernt, einer der erstaunlichsten und…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 5 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$476,265
Eine Anfrage stellen
Wohnung 23 Schlafzimmer in Venedig, Italien
Wohnung 23 Schlafzimmer
Venedig, Italien
Schlafräume 23
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 160 m²
Auf der Insel Murano, neben Campo San Bernardo, ist dieses elegante Hotel auf dem Gelände ei…
$3,83M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Venedig, Italien

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Venedig

Wie viel kostet ein Quadratmeter einer venezianischen Immobilie?

Im Stadtzentrum beträgt der Preis mindestens 4100-4200 Euro, außerhalb des Stadtzentrums ist der Preis eintausend Euro weniger.

In welchen Bezirken werden Wohnungen am ehesten gekauft?

Was den Inselteil der Stadt betrifft, so ist der Immobilienverkauf in Venedig in den Stadtteilen Dorsoduro, Santa Croce und Castello am aktivsten. In Dorsoduro (einschließlich Insel Giudecca) herrscht eine entspannte Atmosphäre, Castello versinkt im Grün, was untypisch für Venedig ist, und Santa Croce vereint eine Fülle von Sehenswürdigkeiten mit einer angemessenen Anzahl von Touristen. Die Stadtteile San Marco und San Polo sind aufgrund der hohen Preise und der Touristenströme weniger gefragt. Auf dem Festland werden Immobilien im Bezirk Mestre gekauft: in dieser Gegend sind Immobilien in Venedig am günstigsten. Es ist eine großartige Investition, denn es gibt immer die Möglichkeit, die Immobilien in Venice zu verkaufen.

Gibt es besondere Bedingungen für Ausländer beim Kauf einer venezianischen Immobilie?

Bürger aller anderen Länder können in Venedig zu den gleichen Bedingungen wie Italiener Wohnungen kaufen, allerdings nur, wenn in ihrem Land auch italienische Staatsbürger das Recht haben, Immobilien zu erwerben.
Realting.com
Gehen