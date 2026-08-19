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Wohnimmobilien in Peschiera del Garda, Italien

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36 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$287,189
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Neue Wohnung mit eigenem Garten.In einer neu gebauten Residenz in Pesquiera…
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$281,328
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
$609,544
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТИРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
$504,046
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с терасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредлага…
$380,965
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
GH-SV00083. Renovierte Wohnung mit Blick auf den SeeIn San Benedetto di Lugana, nur 150 Mete…
$322,355
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРасполо…
$386,826
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
$1,02M
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
$398,548
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Reihenhaus 5 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Reihenhaus 5 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Einzigartiges Seeuferhaus mit direktem Blick auf den Hafenplatz, über drei Ebenen verteilt u…
$897,786
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
In einer ruhigen Wohngegend, nur 800 m vom Zentrum von Garda entfernt, in einer gepflegten W…
$372,253
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Wohnung 2 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
In einer neu errichteten Wohnanlage in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des…
$317,510
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
In einer neu errichteten Residenz in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des G…
$1,04M
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Villa 5 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Diese wunderschöne Villa erstreckt sich über drei Etagen und bietet gepflegte Räume und hoch…
$1,29M
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
In einer neu errichteten Residenz in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des G…
$908,735
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Wohnung 6 zimmer in Peschiera del Garda, Italien
Wohnung 6 zimmer
Peschiera del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Am Einlass in Peschiera bieten wir Ihnen eine moderne und wunderschöne Immobilienlösung, die…
$870,414
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Nur 2 Minuten zu Fuß vom See und vom Zentrum von Peschiera del Garda entfernt, bieten wir ei…
$817,861
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
In einer ruhigen Wohngegend, nur 800 m vom Zentrum von Garda entfernt, in einer gepflegten W…
$341,597
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
In einer neu errichteten Residenz in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des G…
$1,04M
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Wohnung 3 zimmer in Broglie, Italien
Wohnung 3 zimmer
Broglie, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
In Peschiera del Garda, nur wenige Minuten vom See und den wichtigsten Dienstleistungen entf…
$304,371
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
In einer neu errichteten Wohnanlage in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des…
$492,687
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Villa 13 zimmer in Bassana, Italien
Villa 13 zimmer
Bassana, Italien
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Peschiera del Garda, Località Bassana, Villa mit Bauland zu verkaufen. Das Grundstück ist …
$1,20M
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
In einer neu errichteten Residenz in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des G…
$930,632
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Villa 12 zimmer in Peschiera del Garda, Italien
Villa 12 zimmer
Peschiera del Garda, Italien
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Diese elegante Villa zum Verkauf in der Gemeinde Peschiera del Garda, in der Provinz Verona,…
$640,494
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
In einer neu errichteten Residenz in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des G…
$1,04M
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Diese Reihenvilla, die sich in einer beneidenswerten Lage befindet, nur 500 Meter von der Uf…
$760,928
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Wohnung 2 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
In einer neu errichteten Residenz in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des G…
$547,430
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