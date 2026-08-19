Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Florence
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Florence, Italien

;
Florenz
11
Greve in Chianti
3
17 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 200 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 200 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 200 m²
LD-0737. Luxus-Agrotourismus-Komplex in FlorenzDieser neu renovierte Komplex aus dem 17. Jah…
$7,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 2 840 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 840 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 840 m²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
$21,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 700 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 700 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
LD-0256. Престижная недвижимость во ФлоренцииСтаринная вилла расположена на холмах Тосканы, …
$3,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 613 m² in Grassina, Italien
Gewerbefläche 613 m²
Grassina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 613 m²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
$3,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hotel 2 225 m² in Florenz, Italien
Hotel 2 225 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 225 m²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
$15,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 3 507 m² in San Cresci, Italien
Gewerbefläche 3 507 m²
San Cresci, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 507 m²
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестнотях клас…
$9,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Gewerbefläche 5 000 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 5 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 5 000 m²
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
$16,41M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 675 m² in Greve in Chianti, Italien
Gewerbefläche 675 m²
Greve in Chianti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 675 m²
KK-1816. Weingut in ChiantiZum Verkauf Weingut mit Agrotourismus in der Chianti Classico Reg…
$4,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Investition 3 000 m² in Florenz, Italien
Investition 3 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 3
Eine einzigartige Immobilie zum Verkauf in der Nähe von Florenz. Unbegrenzte Lizenz für die …
$6,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Montaione, Italien
Gewerbefläche
Montaione, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
KK-090420. Wunderschöne Villa. LandwirtschaftstourismusBemerkenswerter Bauernhof, ab 1200 n.…
$4,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 880 m² in Panzano in Chianti, Italien
Gewerbefläche 880 m²
Panzano in Chianti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 880 m²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
$6,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 1 125 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 1 125 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 125 m²
KK-1574. Weingut in FlorenzAuf den Chianti Hügeln, zwischen den Gemeinden Castelfiorentino u…
$3,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 1 000 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
LD-0805. Великолепная усадьба с фермерской землей, площадью около 20 гектаровЭта великолепна…
$9,38M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 1 400 m² in Certaldo, Italien
Gewerbefläche 1 400 m²
Certaldo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 400 m²
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
$3,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 6 000 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 6 000 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 6 000 m²
LD-1616. Великолепное имение в окрестностях ТосканыСреди зеленых холмов Флоренции выставлено…
$14,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche 2 400 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 400 m²
Florenz, Italien
Fläche 2 400 m²
KK-1235. Weinberg in der Toskana Vinicola FiorentinaIn der Toskana, in einer hügeligen Gegen…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Miethaus 1 065 m² in Florenz, Italien
Miethaus 1 065 m²
Florenz, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 065 m²
Etagenzahl 3
Wohngebäude, erbaut in den Jahren 1865–1897.sol. Architekt Narcisso Frosali im Auftrag der F…
$6,71M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen