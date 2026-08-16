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Villen in Brescia, Italien

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Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
46
Desenzano del Garda
38
Lonato del Garda
15
Salo
16
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228 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
AVI-882m. 3-geschossige Villa in Moniga del Garda mit Blick auf den Gardasee3-stöckige Villa…
$1,76M
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Villa 4 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GA-V001367. Элегантная вилла в жилом комплексе в Манерба-дель-ГардаРасположенный в отличном …
$574,378
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Villa 4 zimmer in Salo, Italien
Villa 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная терасная Вилла расположена в небольш…
$761,930
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Villa 6 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
ABI-1164A. Gemütliche Villa mit Pool und großem Garten in Padeng sul GardaPrestigious Villa …
$2,34M
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
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Villa 5 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 750 m²
GA-V001279. Villa mit großem Privatpark in Padenge Sul GardaDas Hotel liegt in einem elegant…
$2,05M
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Villa 4 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 315 m²
GH-PV001596. ВИЛА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО! Вилла с бассейном и видом на озеро ВИЛА ВАШЕ…
$1,58M
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Villa 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Villa 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
ABI-1093А. Отдельностоящая вилла с частным бассейном В уникальном по своему месторасположени…
$1,82M
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Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
GA-V001559. Ausgezeichnete Villa mit Blick auf den See in Lonato del GardaDas Hotel liegt in…
$2,17M
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Villa 6 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Villa 6 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 370 m²
ABI-1020А. Новая вилла в Тосколано МадерноПродается новая вилла в Тосколано Мадерно с велико…
$5,27M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
GA-V000879. Schöne Villa mit privatem Pool in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einem kl…
$644,710
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
GA-V001067. Neue Wohnung Villa in Desenzano del GardaEingefügt in einem neuen Kontext in den…
$702,148
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Villa 6 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
GH-V000607. Villa mit direktem Zugang zum GardaseePadenge sul Garda, auf der ersten Linie am…
$8,21M
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Villa in Padenghe sul Garda, Italien
Villa
Padenghe sul Garda, Italien
Fläche 674 m²
GH-280418. Luxusvilla auf der ersten Linie in Padenga Sul GardaLuxusvilla auf der ersten Lin…
$9,38M
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Villa 5 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
GH-PV00019. Michelle LuxusvillaUnter Bau Luxusvilla Michelle 400 m2 auf einem Grundstück mit…
$4,34M
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Villa 4 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
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Villa 6 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
ABI-1116E. Luxusvilla mit Pool und herrlichem BlickLuxusvilla mit einem Pool und einem herrl…
$4,10M
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Villa in Sirmione, Italien
Villa
Sirmione, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
SYRMIONE // 400 KV. M // 4 Schlafzimmer // 3 Badezimmer // Küche // PRISTER // Pool // Erdge…
$1,39M
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Villa 6 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
GA-V001329. WILLA WOLFHAUS in der Grünen Umwelt in LONATOIn einem schönen Wettbewerb, umgebe…
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Villa 6 zimmer in Salo, Italien
Villa 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
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Villa 6 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
GH-V000879. Einfamilienhaus in Moniga del GardaIn Moniga del Garda, zu verkaufen ist eine re…
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Villa 4 zimmer in Puegnago del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Puegnago del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
GH-PV003571. Новая вилла на двух уровняхПуэньяго-дель-Гарда, в совершенно новом районе, уто…
$504,046
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Villa 4 zimmer in Gardone Riviera, Italien
Villa 4 zimmer
Gardone Riviera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
WW-120315-1. Villa in Gardona RivieraVilla in Gardona Riviera - einer der renommiertesten Pl…
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Villa 6 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
ABI-1204A. Роскошная вилла на первой линии озера Гарда Роскошная вилла на первой линии озера…
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Villa 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Villa 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
ABI-1239A. Charmantes Haus mit Pool am GardaseeDieses charmante Poolhaus befindet sich im sü…
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Villa 5 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
ABI-1170A. Schöne, freistehende Villa mit Blick auf den GardaseeSchöne Villa mit Pool, priva…
$1,88M
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Villa 4 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
GH-PV001612. Luxuriöse restaurierte Villa mit PoolSeparate komplett renovierte Villa mit ein…
$926,038
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Villa 5 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 413 m²
GH-PV000413. Вилла на стадии строительства с видом на озеро.Moniga del Garda, продаётся отде…
$1,05M
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Villa 4 zimmer in Lugana, Italien
Villa 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Sirmione Luxury Village, die Spitze des Luxusimmobilien am Ufer des Gardasees. Hohe Klasse,…
$853,992
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Villa 4 zimmer in Gardone Riviera, Italien
Villa 4 zimmer
Gardone Riviera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
GH-LV04831. Renoviertes AltstadthausIn der Gegend von Fasano, der Stadt Gardone Riviera, bie…
$421,992
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