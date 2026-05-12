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Wohnungen mit Swimmingpool in Brescia, Italien

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Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
Salo
19
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38 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV5967. Drei-Zimmer-Wohnung zwei Schritte von der PromenadeDas Hotel liegt in einer prest…
$583,755
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV4883. Exquisite Wohnung mit Pool im zentralen BereichIm Zentrum von Desenzano del Garda…
$492,324
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV6653. Exklusive und moderne DreizimmerwohnungModerne und gemütliche Wohnung mit zwei Sc…
$539,212
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
GH-LV04815-5C. Ferienwohnungen in einem renovierten Gebäude Salo ZentrumSalo, im historische…
$480,602
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
GH-LV05946-INT65. Apartment mit Panoramaterrasse und SeeblickAm Ufer des Sees in der Stadt M…
$325,989
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 117 m²
GH-LV04402-A. Ferienwohnungen in einem schönen Gebäude aus dem 18. JahrhundertDiese moderne …
$498,185
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GH-DV4959. Neue Wohnungen im Zentrum von DesenzanoDesenzano del Garda, in einer sehr prestig…
$697,459
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GA-V001586. Dreizimmerwohnung in Residence mit Schwimmbad in Desenzano del Garda In einer ru…
$304,772
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Wohnung 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Wohnung 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
GH-PV001409. Wohnung mit Blick auf den SeeWir sind in einem schönen Gebäude - eine Rekonstru…
$545,073
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Wohnung 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
GH-LV04402-C. Apartments in einem schönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.Diese moderne Wohn…
$580,239
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Wohnung 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Wohnung 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
GH-PV004508. Geräumige Wohnung mit TerrasseSoiano del Lago, im Zentrum der schönen Stadt Soi…
$457,158
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
GH-LV04599-8PT. Schöne Wohnung mit Blick auf den SeeIn einer gemütlichen und neu gebauten Re…
$405,581
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
GH-PV005968. Ferienwohnungen mit spektakulärem Blick auf den SeeEin Steinwurf vom renommiert…
$509,907
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
GH-SV00048. Wunderschöne Wohnung in einem Komplex mit einem Pool.Im Zentrum des Colombare Be…
$514,596
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
GH-LV04600-7PT. Ferienwohnungen mit Seeblick und privatem GartenIn einer gemütlichen und neu…
$405,581
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
GH-PV003810. Великолепные апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзи…
$402,651
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
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Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
GH-PV003961. Neue Wohnungen in einem einzigartigen KomplexWir bieten exklusive Drei-Zimmer-W…
$431,956
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
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Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
GH-DV5831. Wohnung mit Garten und Seeblick.Desenzano del Garda,Wir bieten Immobilien zum Ver…
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
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Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV4916. Neue Wohnung mit Pool, nahe dem SeeZwischen den Städten Desenzano und Sirmione, e…
$443,091
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Wohnung 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
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Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
GH-PV006530. Große Wohnung mit Pool und GartenSoiano del Das GardaHaus Padenghe bietet in ei…
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
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Toscolano Maderno, Italien
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Fläche 115 m²
GH-LV044445-G Apartments in einem schönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.Diese moderne Wohn…
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Toscolano Maderno, Italien
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Schlafräume 2
Fläche 71 m²
GH-LV06538. Neubauwohnung in Gardona RivieraWir bieten einen exklusiven Drei-Zimmer-Wohnung …
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Wohnung 3 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
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Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-LV05281. Wohnung mit Blick auf den See im Kloster des XVII Jahrhunderts.In der Stadt Pera…
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
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Manerba del Garda, Italien
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Schlafräume 2
Fläche 60 m²
GH-PV006711. Drei-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und BlickBietet eine Drei-Zimmer-Wohnung mit e…
$350,488
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Wohnung 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
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Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
GH-LV04439-D. Apartments in einem schönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.Diese moderne Wohn…
$621,266
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Wohnung 3 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
GH-PV006501. Große Drei-Zimmer-Wohnung mit PoolDiese elegante Drei-Zimmer-Wohnung befindet s…
$644,710
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
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Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
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Fläche 77 m²
GH-LV04608-16P1. Wunderschöne Wohnung mit Terrasse mit Blick auf den SeeIn einer schönen, ge…
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Wohnung 3 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
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San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном …
$703,320
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Wohnung 3 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 175 m²
GA-V001537. ПОСТОРНЙ ПЕНТАУС С ВИДОМ НА ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В МОНИГА-ДЕЛЬ-ГАРДАРасположены…
$1,04M
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