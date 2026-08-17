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Wohnquartier Un appartement recent pratique et bien situe au centre de raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 39830
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

Über den Komplex

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Im 4. Stock eines Gebäudes nach TAMA bietet diese neue 4-Zimmer-Wohnung eine angenehme und funktionale Organisation für ein Familienleben auf einer täglichen Basis. Es hat eine Fläche von 110 m2, eine Südausrichtung und eine Terrasse von 10 m2. ✔️ Mamad ✔️ 2 Badezimmer ✔️ 2 Toiletten ✔️ Aufzug ✔️ Roboterparken Seine Lage macht es einfach, Geschäfte, Synagogen und Ariel Schule zu erreichen.

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Ra’anana, Israel
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