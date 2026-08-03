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Wohnquartier Central et au calme

Jerusalem, Israel
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ID: 39666
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Helle Wohnung mit 2 Terrassen und Parkplatz – Jerusalem In einer der angenehmsten Straßen der Gegend, Angelo Levi Bianchini, bietet diese Wohnung im 4. Stock eine perfekte Balance zwischen modernem Komfort und Lebensqualität. Mit insgesamt 80 m2 einschließlich 66 m2 Wohnfläche zeichnet es sich aus durch: zwei Balkone, auf denen Sie das Klima Jerusalems genießen können, eine schöne natürliche Helligkeit den ganzen Tag über, einen privaten Parkplatz, eine Verfügbarkeit ab November Eine seltene Immobilie in dieser beliebten Gegend, ideal für diejenigen, die eine funktionale, helle und gut gelegene Wohnung suchen

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