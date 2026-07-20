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Wohnquartier Bel immeuble classe rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38309
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Allenby

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Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in der Nähe von Rothschild. Schönes klassifiziertes Gebäude. Erdgeschoss auf 2 Etagen, 5 Zimmer, 4 Elternsuiten. 106m2 + 7m2 Balkon. Ideal für Airbnb. Renovierte hohe Stehen, hohe Decken von 4 Metern. Preis: 5.480.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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